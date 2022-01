"Wetten, dass.. ?" geht weiter: Neue Sonderausgaben 2022 und 2023

Nachdem sich die Wiederaufnahme der legendären Samstagabendshow "Wetten, dass.. ?" am 6. November zum Quotenhit entwickelt hat, steht nun fest: Das Hochamt der skurrilen Wettideen kehrt mit Moderator Thomas Gottschalk auch heuer und 2023 mit Sonderausgaben zurück auf den Bildschirm.

Schließlich kam die Jubiläumsshow in Österreich damals auf einen Marktanteil von 42 Prozent. "Dieser Erfolg hat gezeigt, dass eine Familienshow wie ,Wetten, dass.. ?' nach wie vor ein generationsübergreifender TV-Event ist. Ich freue mich, dass wir auch 2022 und 2023 wieder jeweils eine Ausgabe der beliebten Hauptabendshow gemeinsam mit dem ZDF und SRF zeigen werden", unterstrich ORF-2-Channelmanager Alexander Hofer am Montag in einer Aussendung.