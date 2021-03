WhatsApp Web bietet nun auch Sprach- und Videoanrufe

Über die Messenger-Tochter Whatsapp des Onlinegiganten Facebook sind künftig auch am Computer Sprach- und Videoanrufe möglich.

Dies teilte WhatsApp mit. Die Anrufe seien über alle Stationen hinweg verschlüsselt. Damit wird WhatsApp zum Konkurrenten von reinen Videokonferenzdiensten wie Zoom, Google Meet oder WebEx von Cisco.

Bisher ist allerdings nicht klar, ob sich der US-Konzern weiterhin auf Privatkunden konzentriert oder vermehrt auch Firmenkunden ansprechen will. Diese Anbieter profitieren genauso wie WhatsApp vom Boom bei Videoanrufen, mit denen Menschen beruflich wie auch privat in der Coronakrise in Kontakt bleiben.