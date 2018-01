Wie auf Google der Klimawandel geleugnet wird

Zweifler am Klimawandel haben sich in der Google-Suche prominent eingekauft. Für den IT-Riesen ist das offenbar kein Problem. Auch nicht, wenn die "New York Times" deshalb anklopft.

SN/stock.adobe.com/kwest/google, montage: dopsch Gibt es den Klimawandel gar nicht? Das könnte man meinen, wenn man die US-Google-Suche durchforstet. SN/google (screenshot) Die Anzeige „The Climate Change Hoax“ in der US-Google-Suche.