Die meistverkaufte Spielekonsole wird 25: Dass es die Playstation überhaupt gibt, ist einer kuriosen Wende zu verdanken.

Der Erfolgsweg war vorgezeichnet: Schon am ersten Verkaufstag, dem 3. Dezember 1994, gingen allein in Japan rund 100.000 Playstations über den Ladentisch. Die Spielekonsole sollte die erste ihrer Art werden, die sich mehr als 100 Millionen Mal verkaufte. Und in ...