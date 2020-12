Wie der TV-Zuschauer selbst zum Regisseur wird

Kampf um den "Second Screen": Zusatzkameras und Statistikfülle bringen ein Rundumerlebnis für den Sportfan.

Ein Bildschirm allein genügt dem echten Sportfreak längst nicht mehr. aWährend ein Fußballspiel im TV läuft, werden am Laptop Ballbesitzstatistik, Parallelspiele und die Tabelle studiert oder am Handy via Twitter Debatten geführt.

Damit der Zuschauer das Event in seiner ganzen Breite erleben kann, bereitet ein Start-Up-Unternehmen aus Wals-Siezenheim, die Technik dahinter auf. "Wir wollen ein Rundum-Paket für den Zuschauer zu Hause schnüren, mit dem er möglichst viele Perspektiven samt bester Akustik und umfassender Statistik erhält", erklärt Christof Haslauer, ...