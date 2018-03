Wie kranke Zähne krank machen

Im Sinne einer ganzheitlichen Medizin ist der Mund maßgeblich für die Gesundheit mitverantwortlich. Durch Entzündungen werden Bakterien ins Blut ausgeschwemmt. Was braucht man für gute Zähne?

Entzündungen im Mund können Auswirkungen auf den ganzen Körper haben: Bakterien aus der Mundhöhle können in die Blutbahn gelangen und Schäden anrichten. Auslöser für eine Zahnbettentzündung sind Bakterien in Belägen auf der Zahnoberfläche, der Zunge, in den Zahnzwischenräumen und am Zahnfleischrand. Über 50 Prozent der europäischen Bevölkerung leiden an einer Zahnfleisch- oder Zahnbetterkrankung.