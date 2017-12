Wie man nicht in die Streamingfallen tappt

Verbraucherschützer warnen vor einer neuen Abzocker-Masche im Netz. Vor allem Kinofans sind gefährdet.

Filme, Serien und Sport zu streamen liegt im Trend: Wenn Analysten richtig liegen, werden allein 2018 weltweit 680 Millionen Online-Abos abgeschlossen (siehe Artikel oben). Doch diesen Trend wissen offenbar auch Betrüger immer stärker zu nutzen. Wie das Marktwächter-Team der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz vor einigen Tagen aufdeckte, gibt es "ein ganzes Netzwerk an vermeintlichen Video-Streaming-Websites, auf denen Betrüger versuchen, Verbraucher in eine Abofalle zu locken". Die Scheinangebote ködern mit einer fünftägigen Testphase. Wer sich registriert, bekommt zwar eine Bestätigung - auf die Filme können die Nutzer dennoch nicht zugreifen. Und nach fünf Tagen fordern die Betreiber via E-Mail oder telefonisch die Zahlung des Jahresbetrags ein, der bis zu 359 Euro ausmachen kann. Deutschlandweit sind zahlreiche Verbraucherbeschwerden eingegangen. Und offenbar ist die Betrugswelle mittlerweile nach Österreich geschwappt: Ein SN-Leser berichtete, dass er

beinahe in die Falle getappt wäre.