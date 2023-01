Wie man Veränderungen vermittelt

Ukraine-Krieg, Inflation, Pandemie: Viele Firmen sind gezwungen umzustrukturieren. Doch wie kommuniziert man den Wandel? Experten geben Tipps.

Mit einem Tweet werden Tausende Mitarbeiter gefeuert. In einem anderen Tweet bietet der Boss seinen Posten an. Und mit einem weiteren Tweet wird das Geschäftsmodell des Unternehmens auf links gedreht. Aber nur so lange, bis der nächste Tweet alles wieder rückgängig macht.

Vor etwas mehr als zwei Monaten hat Elon Musk Twitter übernommen. In diesen wenigen Wochen hat der zweitreichste Mann der Welt gezeigt, wie rasch man ein Großunternehmen umbauen kann. Er hat aber auch demonstriert, wie viel ...