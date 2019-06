Wie Medien und Politik zusammenspielen

Studenten der Uni Salzburg laden zu einer Veranstaltung im SN-Saal.

Es wird laut im Eventsaal der "Salzburger Nachrichten": Die Forschungsgruppe Medienwandel der Universität Salzburg lädt am Donnerstag, 27. Juli, zu ihrer Veranstaltung "Survival of the Loudest". Ab 18 Uhr werden Experten aus Politik, Wissenschaft und Medien für zwei Podiumsdiskussionen auf die Bühne gebeten. Die Themen sind "Instrumente der kleinen Machtmusik" und "Komponisten der populistischen Zauberflöte" - also das Zusammen- sowie Gegenspiel von Politik und Medien. Zu den Diskutanten gehören etwa Stadträtin Martina Berthold (Grüne), Publizistin Katharina Krawagna-Pfeifer, "Standard"-Redakteur Thomas Neuhold und Andreas Koller, der stellvertretende Chefredakteur der SN. Dazwischen präsentieren die Studenten der Forschungsgruppe ihre Studienergebnisse, erarbeitet in einer Lehrveranstaltung von Josef Trappel, dem Leiter des kommunikationswissenschaftlichen Fachbereichs an der Uni Salzburg.

Survival of the Loudest, Donnerstag ab 18 Uhr im SN-Saal. Der Eintritt ist frei, um eine Anmeldung unter sn.at/reservierung wird gebeten.

