Wie sehen die Medien der Zukunft aus?

Ob TikTok, Instagram oder KI: Um die nächste Generation zu erreichen, müssen Medienhäuser neue Wege gehen.

Elisabeth Lex forscht an der Technischen Universität Graz zu der Glaubwürdigkeit von Inhalten in sozialen Medien. Die SN trafen sie im Rahmen des Innovationsfestivals Fifteen Seconds in Graz zum Gespräch.

Der kürzlich veröffentlichte "Digital News Report" hat gezeigt, dass soziale Plattformen inzwischen zu einigen der wichtigsten Informationsquellen zählen. Was bedeutet das für die Zukunft der Medien Elisabeth Lex: Als ich mit meiner Forschung angefangen habe, kam gerade Twitter auf. Damals wurde vor allem der durch die Plattform wegfallende ...