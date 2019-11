Wie Technologie Barrieren einreißen kann

Eine Einhandtastatur oder ein Übersetzer in Gebärdensprache: Mehrere Neuentwicklungen aus Österreich adressieren Menschen mit Behinderungen. Eine Innovation soll sogar das Leben aller Büroangestellten reformieren.

Anzug, Hemd, Krawatte - sogar die Aufmachung des Avatars war dem Anlass entsprechend. Als Bundespräsident Alexander Van der Bellen im Mai per Videobotschaft den Wiener Diversity Ball eröffnete, wurden seinen Grußworte von einer kleinen Figur am Bildrand in Gebärdensprache übersetzt. ...