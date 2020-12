Wie uns Werbe-Ikonen binden

Oma Putz geht mit 94 Jahren als TV-Testimonial in Pension. Langzeit-Werbefiguren bewirken eine ganz besondere Markenbindung. Das wissen auch Käpt'n Iglo und Thomas Gottschalk.

"Und schau ganz in Ruh' meiner Familie Putz lieber im Fernsehen zu ...": Mit diesem Lied zu melancholischer Klavierbegleitung nimmt derzeit die tschechisch-österreichische Schauspielerin Zdenka Hartmann-Procházková in TV-Spots für XXXLutz Abschied von ihrer Bildschirmpräsenz. Nach zehn Jahren Fernsehwerbung geht die 94-Jährige als Oma Putz in ihren wohlverdienten Ruhestand. Die ehemalige Schauspielerin am Wiener Burgtheater hatte bis zuletzt die teilweise aufwendigen Inszenierungen der seit 1999 bestehenden TV-Familie mitgemacht.

