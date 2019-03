Wie wichtig Regionaljournalismus ist

Erstmals lädt eine österreichische Hochschule zu einem Tag des Regionaljournalismus: Welche Wettbewerbsvorteile lokal verankerte Medien haben. Und was sie tun müssen, damit sie diese Vorteile nicht verspielen.

Regionalmedien seien "das Rückgrat des Journalismus". Es gehe um einen hohen Wert, wirtschaftlich wie demokratiepolitisch. Einen Wert, den auch die Internetriesen nicht ersetzen könnten, sagt Michael Roither. Roither ist Vizerektor an der FH Burgenland und Initiator des "Regio Media": Erstmals lädt eine heimische Hochschule zu einem Tag des Regionaljournalismus, unterstützt etwa vom Kuratorium für Journalistenausbildung, dem Verband Österreichischer Zeitungen oder dem Presseclub Concordia. Am Mittwoch sollen in Eisenstadt "zentrale Themen der Regionalmedien von heute für morgen aufgearbeitet werden".

"Eine weniger hauptstadtzentrierte Sicht auf die Lage des Journalismus könnte Forschung und Medienpraxis bereichern", schreibt auch Andy Kaltenbrunner (Medienhaus Wien, Österreichische Akademie der Wissenschaften) in seiner Studie zum digitalen Wandel im Lokaljournalismus. Diese Erhebung wird auf der "Regio Media" ebenso präsentiert wie eine bisher unveröffentlichte Studie über die digitale Arbeitswelt von Journalisten. Im Ganzen seien Regionalmedien "besser auf die Zukunft vorbereitet" als die großen nationalen Medienhäuser, beschreibt Kaltenbrunner. Die Digitalisierung sei etwa stärker angekommen. Zudem hätten regional verankerte Medien leichter die Möglichkeit, in unmittelbare Kommunikation mit ihrem Publikum zu treten.

Kaltenbrunner warnt aber auch: Wer die Möglichkeiten nicht nutze, wer den Übergang "zur digitalen Community" nicht schaffe, bekomme Probleme. Und Kaltenbrunner gibt Medienhäusern noch einen allgemeinen Tipp: "Wer nicht fünf bis zehn Prozent seiner Möglichkeiten in Innovation steckt, verliert."