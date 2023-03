Wie Worte wirken: Warum "gut" besser als "perfekt" ist

Eine Grazer Germanistin und Texttrainerin plädiert für eine achtsame Verwendung von Wörtern. Welches Wort ein "fieser Spaßverderber" und was ein "verständnisvoller Türöffner" ist.

Die Terminbestätigung via SMS erfolgt mit einem Wort: "Perfekt". Für kleine Hilfsdienste ist nicht selten die Antwort zu hören: "Perfekt. Danke." Die Grazer Autorin und Texttrainerin Doris Lind ist mit der inflationären Verwendung des Wortes "perfekt" gar nicht glücklich. Weil das Wort so oft (und meist gedankenlos) im Einsatz ist, sage es nichts mehr aus und dümple als "saftloser Allrounder" durch unsere Kommunikation. "Wenn alles ,perfekt' ist, schwingt Eintönigkeit mit - eine schlechte Voraussetzung, interessant zu wirken und in der ...