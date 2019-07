Wieder EuGH-Verfahren von Max Schrems gegen Facebook

Vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg hat am Dienstag erneut ein Verfahren des österreichischen Datenschutzaktivisten und Juristen Maximilian Schrems gegen die Übermittlung seiner personenbezogenen Daten durch Facebook in die USA stattgefunden. Ein Urteil in dem Rechtsstreit (C-311/18) wird frühestens zu Jahresende oder im nächsten Jahr erwartet.

SN/APA (AFP)/JOE KLAMAR Datenschutz-Aktivist Schrems streitet seit Jahren mit Facebook