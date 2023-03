"Wiener Zeitung": Aus im Jubiläumsjahr

Trotz Kritik macht die Regierung aus der Zeitung ein Onlinemedium. Lob gibt es für die neue Förderung des Qualitätsjournalismus.

Nachdem ÖVP und Grüne am Donnerstag drei Medien-Initiativanträge in den Nationalrat eingebracht haben, scheint das Aus für die "Wiener Zeitung" in Printform besiegelt zu sein. Ungeachtet der massiven Kritik im Vorfeld sieht die grüne Mediensprecherin Eva Blimlinger "erfreuliche Adaptionen" auf die Tageszeitung, die 1703 als "Wiennerisches Diarium" erstmals erschienen war, zukommen: "Die Umstellung auf ein innovatives Onlinemedium ist ein Zukunftsmodell." Gedruckt erscheinen werde die "Wiener Zeitung" künftig nur noch "mindestens zehn Mal im Jahr". Die Zugriffszahlen würden bald zeigen, dass ...