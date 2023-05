"Wiener Zeitung"-Redaktion erhält Vorhofer-Preis

Der "Kurt-Vorhofer-Preis" 2023 geht an die Redaktion der "Wiener Zeitung". Die Jury befand, dass sie "trotz widrigster Rahmenbedingungen strikt an qualitativ hohen Standards festgehalten und damit Mut, Unabhängigkeit sowie kritische Distanz bewiesen" habe. Vor kurzem wurde im Nationalrat das Aus der "Wiener Zeitung" in der gegenwärtigen Form beschlossen. Sie soll künftig primär online erscheinen. Dutzende Vertragsauflösungen sowie Änderungskündigungen dürften bevorstehen.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/HARALD SCHNEIDER Die 'Wiener Zeitung' erscheint künftig nicht mehr täglich in Printform