"Wiener Zeitung" stellt Kommentarfunktion bei Onlineartikeln ein

Die "Wiener Zeitung" lässt bei Onlineartikeln künftig keine Kommentare mehr zu. Diese mussten bisher von einer Person freigeschalten werden. "Das ist aufwendig und kostet Zeit und Ressourcen. Das sind jährlich viele tausende Arbeitsstunden, die wir eigentlich lieber in tatsächlichen Journalismus stecken wollen", teilte die Tageszeitung ihren Leserinnen und Lesern mit. An manchen Tagen musste bis zu jeder zweite Kommentar gelöscht werden. "Reizthemen wie Corona, Asyl, Ukraine-Krieg, Strom- und Benzinpreise oder zuletzt die ORF-Haushaltsabgabe haben sich als regelrechte Trigger erwiesen, die geradezu organisiert scheinende, wütende Verbalattacken in den Kommentaren auslösten." Oft handle es sich um "kleine, dafür aber sehr aktive und sehr laute Gruppen". Reaktionen nehme man weiterhin gerne entgegen - nur eben als Leserbrief per E-Mail oder für Nostalgiker per Post.

"Damit wollen wir auch erreichen, dass konstruktive Kritik, gute Argumente und Kommentare nicht mehr im Geschrei untergehen und die Debatte dadurch qualitätsvoller wird", argumentierte die "Wiener Zeitung", die laut Regierungsplänen künftig nur noch primär online erscheinen soll. Die tägliche Printausgabe der ältesten noch erscheinenden Tageszeitung soll der Geschichte angehören, was für scharfe Kritik in zahlreichen Stellungnahmen sorgte.