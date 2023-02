"Wienerin" ist zurück: Erscheint ab April bei der Frauenmagazingruppe Bundesländerinnen

Mit Ende des Vorjahres sollte das Lifestyle-Magazin "Wienerin" mangels Kaufinteresse eingestellt werden, nun feiert es eine Auferstehung.

Ab April erscheint es unter dem Dach der Frauenmagazingruppe Bundesländerinnen. Diese hat die Markenrechte an der "Wienerin" von der Styria übernommen. "Wir wollen den Zeitgeist für unsere LeserInnen einfangen und in Wien mit Authentizität und einem spannenden Themenmix punkten", wurde Katharina Zierl in einer Aussendung zitiert. Sie ist derzeit Chefredakteurin und Geschäftsführerin der "Tirolerin" und übernimmt mit dem Start der "Wienerin" auch die nationale Redaktionsleitung der Bundesländerinnen. Sie wird die erste Ausgabe der "Wienerin" redaktionell mitgestalten und ein Team in Wien aufbauen. Uschi Pöttler-Fellner legt wiederum ihre Funktion als Herausgeberin der Bundesländerinnen zurück und widmet sich verstärkt TV-Projekten. An der Bundesländerinnen-Magazingruppe sind die Moser Holding (63 Prozent) und die Styria (37 Prozent) beteiligt. Unter dem Dach werden etwa die Titel "Oberösterreicherin", "Steirerin" oder auch "Niederösterreicherin" geführt.