Wieso das Internet oft noch lahmt

In einer aktuellen Erhebung schneidet die Internetgeschwindigkeit in der Stadt Salzburg schlecht ab, in einer anderen Studie besonders gut. Im Kern steckt ein Problem: Die Anbieter versprechen gern mehr, als beim Konsumenten ankommt.

In den Ballungszentren glühten die Leitungen, schreibt die Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR) im kürzlich veröffentlichten Internet-Monitor 2017. Und die heimische Telekom-Regulierungsbehörde gibt auch an, wo die Leitungen glühen: In Klagenfurt, Wien, St. Pölten, Wels und Innsbruck surfen die Bewohner mit durchschnittlich mehr als 20 Mbit pro Sekunde. Auch Graz und Linz kommen noch auf 19 bzw. 20 Mbit. Eine einzige größere Stadt liegt jedoch abgeschlagen an 56. Stelle der 94 Bezirke: Salzburg - mit 16 Mbit. Tamsweg und Hallein sind deutlich vor der Landeshauptstadt gereiht und wären somit Internethotspot im Bundesland.