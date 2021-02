Wikipedia gibt sich einheitliche Verhaltensregeln

Kurz nach dem 20-jährigen Bestandsjubiläum hat Wikipedia einen "Universellen Verhaltenskodex" veröffentlicht. Mit den konkreten Definitionen und Regeln will die gemeinnützige Wikipedia-Stiftung Missbrauch, Falschinformationen und Manipulationen von Inhalten auf der Plattform bekämpfen. An der Erarbeitung des Regelwerks für die freie Onlineenzyklopädie haben mehr als 1500 Personen aus fünf Kontinenten in 30 Sprachen mitgewirkt. Der Verhaltenskodex soll weiterhin dazu beitragen, dass Wikipedia und ihre Schwesternprojekte "einladender und inklusiver" werden.

Quelle: SN