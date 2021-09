"Wildlife Photographer of the Year": Fotojournalismus dokumentiert Naturerlebnisse

Beim heurigen Wettbewerb "Wildlife Photographer of the Year" gab es mehr als 50.000 Einreichungen von Fotografen aus 95 Ländern. Schon jetzt wurde eine Auswahl preiswürdiger Fotografien veröffentlicht, die Siegerbilder werden am 12. Oktober in London präsentiert. Laurent Ballesta aus Frankreich etwa ist eine überaus poetische Aufnahme von Narwal-Garnelen gelungen. Die Beine der in 78 Metern Meerestiefe fotografierten Tiere berühren sich nicht, wohl aber ihre außergewöhnlich langen, sehr beweglichen Antennen. Vom Deutschen Jürgen Freund stammt das in Australien entstandene Foto von glühenden Geisterpilzen (rechts oben). Und der Australier Douglas Gimesy präsentiert einen Flughund in Obhut einer Wildtierpflegerin. Der Naturfotografie-Wettbewerb wurde 1965 vom "BBC Wildlife Magazine" ins Leben gerufen. Seit 1984 ist das Natural History Museum in London Mitveranstalter, ebendort wird am 15. Oktober eine Ausstellung über den heurigen Wettbewerb eröffnet. Bild: SN/ Bild: SN/ Bild: SN/Ballesta, Freund, Gimesy/ Wildlife Photographer of the Year