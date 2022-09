"Willkommen Österreich"mit Helene Fischer

Der Superstar aus Deutschland war schon zwei Mal in der Sendung von Dirk Stermann und Christoph Grissemann. Vielleicht singt sie am 4. Oktober wieder mit der Studioband Russkaja?

Der deutsche Schlagerstar Helene Fischer (38) wird am 4. Oktober Gast in der ORF-Talkshow "Willkommen Österreich" von Dirk Stermann und Christoph Grissemann sein. Dies hat der ORF den SN auf Anfrage bestätigt. Fischer war schon 2013 und 2018 in der Late-Night-Show. Der zweite Gast wird die ORF-Journalistin Katja Gasser sein.

Helene Fischer hatte erst kürzlich einen Rückschlag einstecken müssen: Die traditionelle "Helene Fischer Show" am Ersten Weihnachtsfeiertag wird im ZDF zum zweiten Mal nacheinander ersatzlos ausfallen. Als Grund gab der Sender Planungsunsicherheiten mit Blick auf die kommenden Monate an.

Dass Fischer in der österreichischen Fernsehshow, in der es nicht immer politisch korrekt zugeht, auftritt, wird auch in deutschen Medien wahrgenommen. "Offenbar hat die "Atemlos"-Interpretin Gefallen an dem Format gefunden, gleichwohl man sie mit der Ausrichtung eigentlich nicht unbedingt in Verbindung bringt", heißt es da unter anderem.