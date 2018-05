"Wir brauchen keine hysterischen Medien"

US-Medienkritiker Tom Rosenstiel referierte in Salzburg: Von Faktenchecks rät er ab. Dafür sollten Journalisten früher aufstehen - und die "Macht der Freunde" berücksichtigen.

Eigentlich ist die Ausgangslage eine vielversprechende: Die Zugriffe auf Nachrichtenseiten steigen. Und auch der Online-Werbekuchen wird größer. Doch was bringt der größte Kuchen, wenn man davon kaum etwas abbekommt? "83 Cent eines jeden Werbedollars, der online umgesetzt wird, gehen an zwei Unternehmen - an Facebook und an Google", beschreibt Tom Rosenstiel.