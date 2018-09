Auf den 25. Medientagen war erneut der US-Präsident ein Thema. Aber auch ein "YouTube für Europa" wurde vorgeschlagen.

Donald Trump und Jeff Zucker hatten jahrelang ein enges Verhältnis zueinander. Zucker war es auch, der in seiner Zeit beim US-TV-Sender NBC die Reality-Show "The Apprentice" mit Donald Trump gestartet hat. Doch dann wechselten die beiden ihren Job: Zucker wurde Chef von CNN, Donald Tump hievte sich ins Präsidentenamt. Und damit änderte sich auch ihr Verhältnis. Trump nennt Zucker nur noch "Jeff Z.", bezeichnete ihn als inkompetent und forderte mehrfach seine Absetzung. "Er hat angenommen, dass ich - weil wir 18 Jahre Freunde waren - nur noch das berichten müsste, was er gut findet. Aber so funktioniert Journalismus nicht."

Wie Trump mit ihm und vor allem seinem Sender umgehe, sei sinnbildhaft für die Medienwelt 2018, sagte Jeff Zucker am Mittwoch auf den Österreichischen Medientagen. Der Präsident von CNN Worldwide war der Hauptredner des 25. alljährlichen Branchentreffs in Wien. Dabei trat der 53-Jährige als Mahner auf: "Wir leben in einer Welt, in der Fakten nicht immer an erster Stelle stehen." Trump habe der Welt "die Lizenz gegeben, Medien zu attackieren" - und zwar immer dann, wenn einem die Berichterstattung nicht gefalle. Doch Zucker machte der TV-Branche ebenso Mut. Zum einen durch die CNN-Wirtschaftszahlen der vergangenen drei Jahre, die - wohl auch dank des Politwirbels um Trump - die besten der Geschichte seien. Zum anderen mit seiner politischen Einschätzung. "Politiker können viel sagen, am Ende des Tages bleibt die Wahrheit." Und er ergänzte: "Wir sind nicht gegen Trump, wir sind für die Wahrheit."

Der erste von den zwei Medientagen stand aber auch im Zeichen des Wandels der Branche. CNN-Chef Zucker lieferte dafür die Steilvorlage: "Es spielt sich gerade eine Revolution des Medienkonsums ab. Ich kann mir nicht mal vorstellen, wie es in fünf Jahren aussehen wird." Diese Vorlage nahmen die Vertreter der deutschsprachigen TV-Branche bei ihrer Diskussionsrunde auf. Debattiert wurde vor allem der Vorschlag von ARD-Chef Ulrich Wilhelm, eine Art "YouTube für Europa" aufzuziehen. Die Rundfunkanbieter sollten sich laut Wilhelm zusammenschließen, um ihre Inhalte auf einer gemeinsamen Plattform anzubieten. Sowohl die Vertreter von ORF, dem Schweizer Rundfunk, des ZDF und Puls 4 zeigten sich dafür offen. Zumindest leichte Kritik kam von Hans Demmel, dem Chef von ntv und Vorstandsvorsitzenden des deutschen Verbands privater Medien. Er warnte vor allem vor dem Begriff, denn YouTube sei primär Nutzer-getrieben - eine europäische Plattform müsste Hochwertiges bieten. Und er ergänzte: Das duale Rundfunksystem in Deutschland erzeuge - samt der auch auf dem Podium kritisierten Konkurrenzsituation - "mit das beste Fernsehen, dass es in Europa gibt".

Ladina Heimgartner, stellvertretende Generaldirektorin des Schweizer Fernsehens, gab der Branche noch eine Anregung für die Zukunft mit: "Wir sollten aufhören, Medienpolitik primär wirtschaftlich zu sehen, sondern als demokratiepolitisches Thema."