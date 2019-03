Wird der ORF-Stiftungsrat neu aufgestellt?

Die geplante Reform des ORF-Gesetzes wirft weitere Schatten voraus: Es soll Pläne geben, den Stiftungsrat aufzuteilen. Und das regt vor allem die Ländervertreter im wichtigsten Aufsichtsgremium des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf.

Es sei geplant, "den Stiftungsrat in ein Entscheidungsgremium und in ein Beratungsgremium aufzuteilen", sagt der Kärntner Stiftungsrat Siggi Neuschitzer im SN-Gespräch. Diese Information habe er aus "gut informierten Wiener Kreisen". Neuschitzer - ursprünglich von BZÖ/FPK in den Stiftungsrat entsandt, aber ...