"World Press Photo" 2022 erinnert an tote Kinder in Kanada

Rote Kleider hängen an Kreuzen am Straßenrand zum Gedenken an die toten Kinder von Ureinwohnern in Kanada: Der Fund eines Massengrabes von 215 Kindern in der Stadt Kamloops im Sommer 2021 hat den weltweiten Wettbewerb "World Press Photo" gewonnen. Es stammt von der Kanadierin Amber Bracken, wie die Jury am Donnerstag in Amsterdam bekanntgab. Zur Auswahl standen 65.000 Bilder von mehr als 4.000 Fotografen aus 130 Ländern.

SN/APA/2022 WORLD PRESS PHOTO CONTE World Press Photo of the Year - Kamloops Residential School