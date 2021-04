World Press Photo: "Die erste Umarmung"

Umarmungen, Explosionen oder eine Grillparty auf dem Mond: Preisregen bei World Press Photo und Sony World Photography Awards.

Eine Betreuerin herzt eine Pflegebedürftige: Es war die erste Umarmung, die Rosa Luzia Lunardi in einem brasilianischen Pflegeheim seit fünf Monaten erhalten hatte. Der Plastikumhang "The Hug Curtain" machte das freudige Erlebnis für die 85-Jährige im Heim Viva Bem in São Paulo möglich. Dokumentiert wurde der berührende Moment vom 42-jährigen dänischen Fotografen Mads Nissen. Es ist das World Press Photo 2021.

Corona, politische Konflikte, die verheerende Explosion im Hafen von Beirut, ein Transgender-Paar, der Streit um eine Abraham-Lincoln-Statue ...