Wortspiel: "Wordle" erobert das Netz

Ein Spiel im Internet begeistert mit Minimalismus und fordert Grips.

Viele Spiele in der digitalen Welt sind grafisch aufwendig gestaltet, bieten besondere Musikeffekte oder spannendes Storytelling. "Wordle" hat das alles nicht - und ist trotzdem gerade bei Millionen Internetnutzern beliebt. So beliebt, dass die US-amerikanische Zeitung "New York Times" das Spiel gekauft hat. Der Konzern zahlte nach eigenen Angaben "einen niedrigen siebenstelligen Betrag".



Der Entwickler des Spiels, Josh Wardle, hatte "Wordle" ursprünglich für seinen Kumpel und sich geschaffen. Laut der "New York Times" veröffentlichte der in New York lebende Brite das Ratespiel im Oktober und landete damit einen Internethit. Nach nur zwei Monaten sollen bereits 300.000 Menschen mitgerätselt haben.

Fünf Buchstaben, sechs Versuche

Was das minimalistisch gestaltete Spiel so anziehend macht: Wordle ist simpel, aber nicht einfach. In einem Feld bestehend aus sechs Reihen mit jeweils fünf Kästchen gilt es ein Wort zu erraten. Das Knifflige daran: Es gibt erstmal keinen Hinweis darauf, welches Wort das richtige sein könnte. Füllt man aber einfach mal ein Wort ein, das einem in den Sinn kommt, merkt man schnell, ob man auf der richtigen Fährte ist. Stimmt ein Buchstabe mit dem des gesuchten Wortes überein, färbt sich das Feld des Buchstaben gelb. Befindet sich der Buchstabe dann sogar noch an der richtigen Stelle, wird es grün. Mit jeder Reihe kann man sich mehr Hinweise erarbeiten und errät damit im besten Fall das gesuchte Wort.

Nur ein Rätsel pro Tag

Wer das Rätsel gelöst hat, kann sich freuen. Wer nicht, der kann es noch einmal versuchen. Aber erst am nächsten Tag. Auch damit hebt sich "Wordle" von den meisten digitalen Spielen für Computer und Smartphone ab. Das Spiel funktioniert komplett abseits der App Stores von Apple und Google. Der Suchtfaktor ist dennoch da - wie die Reaktionen vieler Nutzer auf der Plattform Twitter beweisen. Für viele bedeutet "Wordle" inzwischen nicht nur Training fürs Gehirn, sondern ein tägliches Ritual.

Spiel soll kostenlos bleiben

Mit dem Kauf setzt der Konzern "New York Times" einen weiteren Schritt im Wandel vom Verlagshaus zum Medienkonzern mit Spieleangeboten, einer Plattform für Kochrezepte sowie Audioformaten. Josh Wardle betonte auf Twitter, dass sich die Übernahme von "Wordle" durch die NYT für ihn sehr natürlich anfühle. Der Konzern habe in der Entwicklung des Spiels eine große Rolle gespielt. Wardle versicherte den Nutzern ebenfalls, dass das Spiel für alle kostenlos bleiben werde.