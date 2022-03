Wotan Wilke Möhring: "Ich mag alles, was ehrlich ist"

Er ist impulsiv, pflegt einen proletarischen Gestus und hört Punkmusik: Thorsten Falke, der von Wotan Wilke Möhring gespielte "Tatort"-Kommissar. Ein Job, der nicht nur Sonnenseiten hat.

In der "Tatort"-Folge "Tyrannenmord" (Sonntag, ORF 2, ARD, 20.15 Uhr) ist Wotan Wilke Möhring in der Rolle des Kommissars Thorsten Falke zu sehen. Im SN-Interview gibt er unter anderem Auskunft über seinen Zugang zu dem "Ex-Straßenbullen". Fragen über seine Rolle in der gegen die Coronamaßnahmen gerichteten Videoaktion #allesdichtmachen wollte er nicht beantworten.

Falke hört im Auto Punk, der Klingelton seines Handys stammt von den Rolling Stones. Schwingt da auch Autobiografisches mit? Wotan Wilke Möhring: Es gibt autobiografische Züge ...