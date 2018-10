Xavier Naidoo und Dieter Bohlen gemeinsam in der Superstar-Jury

Prominenter Neuzugang beim RTL-Showlangläufer "Deutschland sucht den Superstar": Sänger Xavier Naidoo (47) wird neben Dieter Bohlen (64) und Pietro Lombardo (26) in der 16. Staffel zu Beginn des nächsten Jahres in der Jury sitzen, teilte der Kölner Privatsender am Mittwoch mit. Einen weiteren Juroren will RTL "zeitnah" bekanntgeben.

SN/AP Dieter Bohlen (Archivbild).