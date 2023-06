YouTube führt Abo-TV-Kanäle in Deutschland ein

Der Google-Videodienst Youtube bringt in Deutschland als erstem Land nach den USA Abo-TV-Kanäle auf seine Plattform.

Unter den ersten neun Programmen im Angebot "Primetime Channels" sind ARD Plus, Motorvision TV und Sport1+, wie YouTube am Montag bekannt gab. Die Abo-Preise liegen zwischen 2,99 Euro im Monat und 99,99 Euro für Saison-Pässe. Im Laufe des Jahres sollen weitere Anbieter wie unter anderem Paramount+ dazukommen. YouTube will sich mit dem Angebot als ein zentraler Ort etablieren, an dem Nutzer auch kostenpflichtige Videoinhalte nutzen können. In den USA starteten die "Primetime Channels" im November 2022. Für Österreich liege derzeit kein Zeitplan für eine Einführung vor, wie es auf Anfrage hieß.