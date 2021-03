YouTube hält Tür für gesperrten Trump offen

YouTube schließt im Gegensatz zu Twitter eine Rückkehr des gesperrten Ex-Präsidenten Donald Trump auf die Plattform nicht aus.

Der Videodienst hatte Trump Anfang Jänner nach dem Angriff seiner Anhänger auf das Kapitol in Washington unter Verweis auf Gewaltaufrufe suspendiert. "Wir werden den Kanal von Donald Trump wieder zulassen, wenn wir zu dem Schluss kommen, dass das Risiko von Gewalt gesunken ist", sagte YouTube-Chefin Susan Wojcicki in einem Videointerview am Donnerstag.

Twitter hatte zuletzt betont, dass es für Trump nach der dauerhaften Sperrung keinen Weg zurück auf die Plattform gebe. Auch Facebook sperrte Trump bis auf Weiteres - beauftragte aber sein unabhängiges Aufsichtsgremium, dass solche Entscheidungen des Online-Netzwerks kippen kann, mit der Prüfung der Blockade. Twitter, wo Trump zuletzt mehr als 80 Millionen Nutzer folgten, war in den vergangenen Jahren seine mit Abstand wichtigste Kommunikationsplattform.

Wojcicki machte keine Angaben dazu, wie schnell Trump bei YouTube zurückkehren könnte. Sie verwies aber darauf, dass erst diese Woche die Kapitol-Polizei erneut vor möglichen Attacken auf das US-Parlamentsgebäude warnte. "Ich denke, es ist ziemlich offensichtlich, dass es immer noch ein erhöhtes Gewaltrisiko gibt."

Die zu Google gehörende Videoplattform hat ein Verfahren mit drei Warnungen, bevor jemand dauerhaft verbannt wird. Die Sperrung von Trump im Januar zählt als erste Warnung.