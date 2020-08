Zac Efron dreht Fortsetzung von Kultkomödie "Noch drei Männer, noch ein Baby"

US-Schauspieler Zac Efron ("Baywatch") lässt sich auf eine Komödien-Fortsetzung ein, bei der es auf väterliche Gefühle ankommt.

Der 32-Jährige soll bei dem geplanten Remake des 80er-Jahre-Hits "Noch drei Männer, noch ein Baby" mitmachen. Der Streaming-Dienst Disney+ stehe hinter dem Projekt, berichteten die US-Branchenblätter "Variety" und "Hollywood Reporter" am Montag.

Der Original-Film unter der Regie von Leonard Nimoy, bei dem New Yorker Junggesellen mit plötzlichen Vaterpflichten konfrontiert wurden, basierte auf der französischen Vorlage "Drei Männer und ein Baby" (1985) von Coline Serreau. Das Darsteller-Trio Tom Selleck, Steve Guttenberg und Ted Danson wirkte später auch in "Drei Männer und eine kleine Lady" (1990) mit. Über Efrons mögliche Co-Stars und die neue Story nach dem Drehbuch von Will Reichel ("Hot Air") wurde zunächst nichts bekannt. Ein Regisseur werde noch gesucht, hieß es. Efron wurde als Teenager durch die Disney-Filmreihe "High School Musical" bekannt.

Quelle: Apa/Dpa