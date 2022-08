ZDF hält an Winnetou-Filmen fest, ORF ohne Lizenzrechte

"Winnetou und das Halbblut Apanatschi" läuft am 3. Oktober auf ZDF. Der ORF will aber, "sollte es sich ergeben" wieder Winnetou-Filme zeigen.

Im Angesicht der derzeitigen Winnetou-Debatte hält das ZDF an den klassischen Karl-May-Verfilmungen mit Pierre Brice und Lex Barker fest und zeigt einen davon am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit. Gezeigt wird "Winnetou und das Halbblut Apanatschi". "Das ZDF besitzt Ausstrahlungsrechte für diverse Karl-May-Filme, die in den nächsten Jahren zur Sendung kommen", teilte eine Sprecherin am Freitag der Deutschen Presse-Agentur mit.

Im ORF kann in nächster Zeit kein Winnetou-Film laufen. Das öffentlich-rechtliche Medienhaus hat keine entsprechenden Lizenzverträge. "Sollte es sich allerdings programmlich ergeben, wird der ORF wieder 'Winnetou'-Filme ausstrahlen", teilte ein Sprecher mehreren Medien mit. Damit ergeht es dem ORF wie der ARD. Auch dort liegen keine Lizenzrechte vor. Derzeit tobt eine zum Teil heftige Debatte um kulturelle Aneignung und Rassismus. Sie entstand nach der Zurückziehung zweier Begleitbücher zu einem neuen Winnetou-Film für Kinder.