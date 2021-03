ZDF produziert Serie "Loving Her"

Instant-Serien werden beschleunigt produziert, um aktuelle Bezüge herstellen zu können. ZDFneo hat seit 2020 einige Instant-Serien zum Thema Corona gedreht, etwa "Drinnen - Im Internet sind alle gleich". Zurzeit lässt der Sender für ZDFneo und die ZDF-Mediathek eine Adaption der niederländischen Serie "Anne+" drehen, wie er am Montag mitteilte. Die Serie Neoriginal "Loving Her" soll im Sommer zu sehen sein - als lesbischer Serienstoff im meist heterosexuellen TV.

In der Serie geht es um die Mittzwanzigerin Hanna (Banafshe Hourmazdi, "Kokon") und ihre Ex-Freundinnen. Hanna will nach beendetem Studium wegen Problemen bei der Jobsuche zu ihren Eltern zurückziehen und trifft noch in Berlin zufällig ihre Jugendliebe Franzi wieder (Lena Klenke, bekannt aus "How to Sell Drugs Online (Fast)"). Hanna beginnt, ihre früheren Beziehungen Revue passieren zu lassen. In weiteren Rollen sind auch Karin Hanczewski, Emma Drogunova, Larissa Sirah Herden und Soma Pysall dabei.