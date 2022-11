ZDF: "Wetten, dass..?" 2023 aus Offenburg am 25. November

Thomas Gottschalk (72) soll auch 2023 wieder am Vorabend des Totensonntags die ZDF-Show "Wetten, dass..?" präsentieren.

Nach aktuellem Stand werde die nächste "Wetten, dass..?"-Ausgabe am 25. November 2023 in Offenburg stattfinden, sagte eine ZDF-Sprecherin am Mittwoch. Zuvor hatte "Bild" berichtet, dass der Termin der schon lange angekündigten weiteren Revival-Ausgabe feststehe. "Ich glaube, gemeinsam mit über zehn Millionen Zuschauern, davon 45 Prozent in der "jungen Zielgruppe" weiterhin an das Format und freue mich, wenn es weitergeht", zitierte "Bild" den Showmaster.

Das ZDF hatte 2021 den TV-Klassiker "Wetten, dass..?" mit Promis, Wetten sowie Gottschalk und an seiner Seite Michelle Hunziker wiederbelebt. Die als einmalig angelegte Nostalgieshow aus Nürnberg sahen damals fast 14 Millionen live. Das ZDF verkündete deshalb danach, auch 2022 und 2023 jeweils eine Version der Samstagabendshow über die Bühne gehen zu lassen. Die diesjährige Ausgabe am 19. November aus Friedrichshafen verfolgten rund 10,1 Millionen. Regulär mit mehreren Ausgaben pro Jahr gab es die von Frank Elstner erfundene Fernsehshow "Wetten, dass.." zwischen 1981 und 2014. Davon moderierte Gottschalk 1987 bis 1992 sowie von 1994 bis 2011.