Zehn Jahre "Bergwelten": Ein Blick hinter die Kulissen

Seit zehn Jahren bringt die Sendung "Bergwelten" auf ServusTV den Menschen die Bergwelt in die Wohnzimmer. In der Jubiläumsfolge kommen zahlreiche Wegbegleiter zu Wort.

Immer lauter wird es. Als der Hauptrotor des Hubschraubers rund 400 Umdrehungen pro Minute erreicht, hebt er ab. Pilot Siegfried "Blacky" Schwarz nimmt Kurs auf den Gosaukamm. Nach einer dicken Wolkenschicht klärt sich die Sicht. Die Kugelkamera an der linken Nase des Helikopters ist bereit: An der berühmten "Himmelsleiter" am Angerstein klettern Barbara Zangerl und Alex Luger empor. Rund 30 Meter davon entfernt lässt "Blacky" seinen Hubschrauber schweben. Kameramann Stefan Uhrmann dirigiert am Monitor die Kamera so, dass die Kletterer ...