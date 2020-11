Zehn Jahre Paywall bei der "New York Times": So erfolgreich kann Digital-Journalismus sein

Ein Jahrzehnt nach dem Start schafft das Online-Abo der "New York Times" mehr Umsatz als Print.

Zuletzt waren es vor allem Artikel zu Donald Trump oder zur Ausbreitung des Coronavirus, die der "New York Times" neue Leser bescherten. Und zwar vor allem Digital-Kunden: Im dritten Quartal 2020 war der digitale Umsatz erstmals größer als der analoge.

Vor zehn Jahren, am 24. November 2010, kündigte die weltweit bekannte Zeitung an, online erstmals Geld zu verlangen. Im März 2011 wurde dann die Bezahlschranke eingeführt. Seither wuchs das Internet-Geschäft rapide - was auch die aktuellen Zahlen belegen: 6,9 Millionen laufende Abonnements zählte die "New York Times" bis Ende September. Mehr als sechs Millionen davon im Digitalbereich; 2015 waren es noch 1,3 Millionen.

Geschäftsführerin Meredith Kopit Levien betont, dass die "New York Times" nicht auf einzelne Exklusivgeschichten angewiesen sei, um ihr Wachstum voranzutreiben: "Unsere App bot sowohl die beste Echtzeitansicht der US-Wahlen als auch vom Virus - und ebenso eine Anleitung, wie Sie sich am besten von beiden ablenken können", sagte sie Anfang November.

Tatsächlich werden digitale Angebote abseits der Nachrichten für die "New York Times" immer wichtiger. Bereits 1,4 Millionen Nutzer haben ein Abo mit Zusatzdiensten wie Kochtipps und Kreuzworträtseln abgeschlossen. Bis 2025 will das Medienhaus gesamt gar zehn Millionen Abonnenten erreichen.

Der Einfluss der Digitalisierung zeigt sich auch in den Erlösen: Im dritten Quartal erwirtschafteten die Inhalte hinter der Paywall mehr als jene im gedruckten Blatt.

Wachstum soll indessen auch der Podcast-Bereich bringen. 2017 startete die "New York Times" ihren täglichen Podcast "The Daily", der mit mehr als zwei Millionen Hörern täglich ein Erfolg ist. Daran will die Zeitung mit ihren jüngsten Investition anknüpfen: Neben Start-ups kaufte sie die Avantgarde-Audioschmiede "Serial Productions".

Aber auch die gedruckte "New York Times" scheint noch Zukunft zu haben. Im August sagte der ehemalige Geschäftsführer Mark Thompson im Interview mit der Unternehmensberatung McKinsey: "Das Print-Produkt der ,Times' wird wahrscheinlich bis in die 2030er-Jahre überleben."

Quelle: SN, Dpa