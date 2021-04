Zehn Jahre "Terra Mater": Unterstützung für Mutter Erde

"Terra Mater" stellt seit zehn Jahren unter Beweis: Auch in Österreich lässt sich im Naturfilm eine Weltmarke aufbauen.

Der Abgang von Walter Köhler und dem Großteil der "Universum"-Redaktion vom ORF vor zehn Jahren war ein Aufbruch in das Ungewisse. "Wir wollten der Welt beweisen, dass man nicht Engländer sein und bei der BBC arbeiten muss, um gute Filme produzieren zu können", sagt der 59-jährige Wiener, der in weiterer Folge bei Servus TV unter dem Titel "Terra Mater" ein neues Naturfilmformat aufgebaut hat. Ziel sei es gewesen, Qualität und Quantität in Einklang zu bringen, aus Österreich heraus eine große ...