Zeichentrick zu britischen Royals: Orlando Bloom spricht Prinz Harry

Der US-Sender HBO plant einem Medienbericht zufolge eine Zeichentrickserie über die britische Königsfamilie aus der Sicht des kleinen Prinzen George (6).

Die Satire-Serie "The Prince" (Der Prinz) werde durch "die Prüfungen und Beschwerlichkeiten" eines Königskindes führen, schrieb der Sender Sky News auf seiner Homepage am Mittwoch (Ortszeit). Die Nachricht über den weitgehenden Rückzug von Prinz Harry (35) - den Onkel von George - und Ehefrau Meghan (38) von den royalen Pflichten dürfte für das Produktionsteam Änderungen in letzter Minute mit sich gebracht haben, hieß es weiter.

Der britische Schauspieler Orlando Bloom wird Sky News zufolge die Stimme von Harry sprechen, US-Schauspielerin Condola Rashad übernimmt die Rolle von Meghan. Den kleinen Prinzen George, das Kind von Harrys Bruder William (37) und dessen Frau Kate (38), wird Gary Janetti sprechen. Er ist der Ideengeber für die Serie, auf einem Instagram-Account parodiert er bereits die Königsfamilie. Die Serie wird von der US-Produktionsgesellschaft 20th Century produziert und über den Streamingdienst HBO Max ausgestrahlt - wann genau, war zunächst nicht bekannt.

Harry und Meghan hatten vor zwei Wochen angekündigt, sich weitgehend von ihren royalen Pflichten zurückzuziehen und abwechselnd in Kanada und Großbritannien zu leben.

Quelle: Apa/Dpa