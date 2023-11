Zeit-Verlagsgruppe baut Geschäftsführung aus

Die Verlagsgruppe um die Wochenzeitung "Die Zeit" baut ihre Geschäftsführung aus.

Bislang war Rainer Esser alleiniger Geschäftsführer. Der Manager, der die Gruppe seit 1999 leitet, wird zum 1. Jänner 2024 CEO und Vorsitzender der Geschäftsführung, wie das Medienhaus am Donnerstag in Hamburg mitteilte.

Neu in die Geschäftsführung berufen werden zum Jahreswechsel Iris Ostermaier, Christian Röpke und Nils von der Kall, wie es weiter hieß. Ihre Bereiche sehen so aus: Ostermaier ist für Finanzen, IT, Herstellung und Facility Management verantwortlich. Röpke betreut die Digitalisierung aller Geschäftsmodelle. Er bleibt zugleich Geschäftsführer von "Zeit Online". Von der Kall kümmert sich um die Vermarktung.

Esser teilte zu dem Ausbau mit, dass die Verlagsgruppe in den vergangenen Jahren sehr stark gewachsen sei - sowohl in der Zahl der Mitarbeitenden als auch in den Geschäftsfeldern. "Wir bündeln in der neuen Geschäftsführung die breite Palette an Kernkompetenzen, Wissen und Fähigkeiten, um gemeinsam die Zukunft der Zeit Verlagsgruppe mit ihren 1400 Mitarbeitenden zu gestalten."

Die donnerstags erscheinende Wochenzeitung "Die Zeit" hatte im dritten Quartal nach Zahlen der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern (IVW) eine verkaufte Auflage von 602 047 Exemplaren. Die Verlagsgruppe gehört je zu 50 Prozent der Holtzbrinck Publishing Group und der Dieter von Holtzbrinck Medien GmbH.