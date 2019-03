Zeit-Verlagsgruppe steigert Umsatz erneut

Die Zeit-Verlagsgruppe hat ihren Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr um zehn Prozent auf 220 Millionen Euro gesteigert.

Besonders stark sei das Digital-Geschäft gewachsen, teilte das Medienunternehmen ("Die Zeit", "Zeit Online") am Donnerstag in Hamburg mit. Der Online-Vertriebsumsatz steigerte sich 2018 um 29 Prozent auf 9 Millionen Euro. Die Zahl der Digital-Abonnements legte im vierten Quartal auf 105 000 Exemplare zu. Das war ein Plus von rund 25 000 im Vorjahresvergleich. Etwa 30 Prozent der Digitalabonnenten gewinnt der Verlag über das 2017 eingeführte Paid-Content-Angebot "Z+".

Bei der gedruckten Ausgabe der Wochenzeitung stieg die Zahl der Abonnements im gleichen Zeitraum auf 348 217 Exemplare, rund 4000 mehr als im Vorjahr. Die Gesamtauflage der "Zeit" lag bei rund 500 000 Exemplaren. Den Angaben zufolge blieb der Anzeigenumsatz der Verlagsgruppe mit 66 Millionen Euro stabil, Angaben zum Gewinn machte das Unternehmen nicht.

"Unsere herausragende Position im Anzeigenmarkt liegt auch in unserem Reichweitenwachstum begründet", so Verlagsgeschäftsführer Rainer Esser. Laut der jüngsten Media-Analyse sei die Zahl der Leser um 20 Prozent auf 1,8 Millionen gewachsen. "Für Werbekunden ist die Währung "Zeit" damit noch wertvoller geworden."

Beim Umsatz ist der Zeitverlag weiter auf kontinuierlichem Wachstumskurs. 2017 gab es ein Plus um drei Prozent auf 201 Millionen Euro, 2016 legte die Verlagsgruppe um sieben Prozent auf 195,4 Millionen Euro zu.

Quelle: Dpa