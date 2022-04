Zeitreise für echte Kerle: "Zack" wird 50

Michel Vaillant, Lucky Luke, Valerian: "Zack" war in den 1970ern die Bibel der Babyboomer.

Unter vielen Menschen hält sich hartnäckig der Irrglaube, die 1970er-Jahre in Westdeutschland seien eine tolle Zeit zum Jungsein gewesen. Ein Land unter einer Haschwolke, die Menschen in Schlaghosen und Miniröcken - und jede Woche kommen David Bowie oder die Sex Pistols zum Konzert vorbei. In Wirklichkeit war das Jahrzehnt für Kinder und Jugendliche entsetzlich langweilig.

Doch ein Mal pro Woche kam im DIN-A4-Format eine kunterbunte Welt ins Haus, in der echte Kerle durch die Zeit reisten, Kavallerie gegen wütende Sioux kämpfte und Piloten kostbare Atombomben vor pickeligen Superschurken retteten: Sie hieß "Zack" - ein quirliges Comic-Magazin, wie es das hier vorher so nicht gegeben hat. Vor 50 Jahren, am 13. April 1972, erschien die selbst erklärte "Zeitschrift für Jungs" zum ersten Mal.

Schon das Titelbild war jede Woche ein Glücksversprechen. Unter dem dynamischen "Zack"-Logo rasten Rennautos, donnerten Düsenjets oder fuhren Astronauten in einem Mondauto. Ob der tollkühne Rennfahrer Michel Vaillant, der wettergegerbte Seefahrer Andy Morgan oder der schwermütige Cowboy Blueberry: "Zack" bot herausragenden europäischen Comics die erste große Bühne - gezeichnet mit Bildern wie aus einem Spielfilm und meist mit fesselnder Dramaturgie. Neben knochenharten Heldengeschichten bot "Zack" auch den lustigen Lucky Luke oder die Zeitreisenden Valerian und Laureline. Es gab eine Story der legendären "Tim und Struppi"-Serie. Und man brachte die TV-Serie "Enterprise" gezeichnet ins Blatt. Das Heft war eine Alternative zu "Micky Maus" und "Fix & Foxi".

Die Auflage ist von einst 450.000 auf mittlerweile 8000 Hefte geschrumpft. Gelesen wird "Zack" primär von den heute älteren Jugendlichen, die weiland ihre Liebe zum Heft entdeckt hatten. Einige jüngere Fans gibt es aber auch.