"ZiB Zack Mini": Der ORF buhlt um die Kunden von morgen

Mit der neuen "ZiB Zack Mini" will man Influencern Konkurrenz machen. Wie Moderatorin Fanny Stapf mit der Herausforderung Krieg umgeht.

Wenn Streaming und Influencer bei Kindern boomen, sind die öffentlich-rechtlichen Sender in Zugzwang. Kindergerechtes zu den Themen Klima und Umwelt war kürzlich Hauptthema auf der weltgrößten Fernseh-Messe "MIP TV". Und auch der ORF besinnt sich stärker seiner Kunden von morgen, hat die zwischen 1985 und 1997 auf Sendung gegangene "Mini-ZiB" reaktiviert: Fanny Stapf präsentiert an Wochentagen um acht Uhr früh die "ZiB Zack Mini", in der die großen Zusammenhänge und Hintergründe im Weltgeschehen kindgerecht dargestellt werden sollen.

"Die ...