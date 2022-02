Zu kalt: ZDF-Kameramann bricht bei Olympia-Übertragung zusammen

Bei der Biathlon-Übertragung des ZDF bei den Winterspielen in China ist es zu einem Zwischenfall gekommen.

Mitten in der Analyse von ZDF-Moderator Alexander Ruda und Experte Sven Fischer sackte am Montag ein Kameramann zusammen. Wegen der extremen Temperaturen in Zhangjiakou war es bei ihm zu Kreislaufproblemen gekommen. Fischer sprang zu ihm hin und forderte ihn auf: "Leg dich hin, leg dich hin." Ruda unterbrach und gab sofort zurück in das Olympia-Studio nach Mainz.

Kurze Zeit später kam vom Sender die Entwarnung. Das ZDF twitterte ein Foto mit dem Kameramann und Moderator Ruda. Auf Nachfrage teilte der Sender weiter mit, dass der Kameramann sich im Hotel befinde und es ihm wieder gut gehe. ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann habe bereits mit ihm gesprochen.