Zum 75. Todestag Otto Neuraths: ORF III zeigt "Der rote Elefant"

Mehr als ein Monat nach dem 75. Todestag (22.12.) von Otto Neurath strahlt ORF III am Sonntag (31.1., 22.15 Uhr) eine Fernsehdokumentation über den Ökonomen, Philosophen, und Sozialreformer aus.

Gestaltet hat sie der Mathematiker Karl Sigmund von der Uni Wien, ein ausgewiesener Kenner des "Wiener Kreis" - ein philosophischer Zirkel, dessen treibende Kraft Otto Neurath (1882-1945) war und der Wien in den 1920er Jahren zur intellektuellen Hochblüte geführt hat.

Sigmund hat 2015 ein Buch und eine Ausstellung an der Uni Wien zum "Wiener Kreis" geschrieben bzw. gestaltet. In und an der Peripherie dieser Gruppe, die in der Zwischenkriegszeit die "Wissenschaftliche Weltauffassung" propagierte und damit enormen Einfluss hatte, wirkten Wissenschafter und Philosophen wie Moritz Schlick, Hans Hahn, Kurt Gödel, Ludwig Wittgenstein oder Karl Popper.

Und eben Otto Neurath, der nicht nur "die treibende Kraft" hinter dem "Wiener Kreis" gewesen ist, sondern auch als "das radikalste und eigenständigste Mitglied" des Zirkels gilt, betonte Sigmund in einem Statement gegenüber der APA. Neurath sei ein vehementer Gegner von Metaphysik und Theologie gewesen und "geradezu ein Anti-Philosoph". Sein Misstrauen gegenüber der Sprache führte dazu, dass er mit seiner "Wiener Bildstatistik" und "Isotype" eine eigene Bildersprache entwickelte - Vorläufer jener heute allgegenwärtigen Piktogramme.

Für Sigmund war Neurath ein "bunter Hund" mit abenteuerlichem Leben: 1882 in Wien als Sohn eines ultra-linken Wirtschaftsprofessors geboren, wuchs er als geistiger Ziehsohn des radikalen Sozialreformers Josef Popper-Lynkeus auf. Er studierte Soziologie in Berlin und wurde zum Experten für Kriegswirtschaft. Im Roten Wien war er eine der profiliertesten Figuren und musste 1934 vor dem autoritären Dollfuß-Regime flüchten. Über die Niederlande gelangte er 1940 schließlich in einer aberwitzigen Flucht über den Ärmelkanal in einem gekaperten Boot nach Großbritannien, wo er nach Internierung im Alter von 60 Jahren an der Universität Oxford einen Lehrauftrag erhielt. 1945 starb er im Exil.

"Otto Neurath - Der rote Elefant" lautet der Titel der 54-minütigen TV-Dokumentation. Sigmund spielt damit nicht nur auf die auffallend große und massige Statur Neuraths und dessen Rolle im Roten Wien an, sondern auch auf den meist fröhlich trompetenden Elefanten, mit dem dieser seine Briefe gerne unterschrieb.

