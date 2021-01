Zwei Antworten möglich: RTL gibt "Wer wird Millionär?"-Kandidaten zweite Chance

Zweite Chance für einen Kandidaten in Günther Jauchs Quizsendung "Wer wird Millionär?": Der Sender RTL will den am Montag bei der 125.000-Euro-Frage ausgeschiedenen Niklas Bayer-Eynck (31) am 5. Februar (20.15 Uhr) noch einmal zulassen.

SN/Marco Riebler Günther Jauch moderiert die Show (Archivbild).