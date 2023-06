Arnold Schwarzenegger bleibt Serienstar. In der Nacht zum Sonntag wurde bekannt gegeben, dass die Actionkomödien-Serie "Fubar" eine zweite Staffel erhält. Seit Ende Mai ist der in Österreich geborene 75-Jährige beim Streamingdienst Netflix darin in seiner ersten Fernsehserien-Hauptrolle zu sehen. In der bisher achtteiligen Spionageserie lässt es Arnie als CIA-Agent an der Seite von Monica Barbaro in bewährter Manier krachen.

