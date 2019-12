Zwingt Max Schrems Facebook erneut in die Knie?

Der EuGH-Generalanwalt gab seine Empfehlung im Rechtsstreit des Salzburgers ab.

Für zumindest eine Nachrichtenagentur war die Interpretation eindeutig: In seiner am Donnerstag veröffentlichten Empfehlung hält es EuGH-Generalanwalt Saugmandsgaard Øe für legitim, wie Facebook Daten europäischer Nutzer an die US-Konzernmutter weiterreicht. Jurist und Datenschützer Max Schrems, der gegen diese Praktik vorgegangen war, müsse mit einem Rückschlag leben. Der Salzburger sieht das jedoch anders: Der Generalanwalt habe Facebook und der zuständigen irische Datenschutzbehörde eine "schallende Ohrfeige" verteilt.

Auch im SN-Gespräch sagte Schrems, er sei mit der Empfehlung "zu 95 Prozent" glücklich. Die Nachrichtenagenturen hätten diese schlicht nicht zu Ende gelesen. Der Generalanwalt erkläre darin zwar, dass die Standardvertragsklauseln, nach denen Facebook Daten außerhalb Europas verarbeiten lässt, gültig seien. Aber er halte auch fest, dass die zuständige Einrichtung - die irische Datenschutzbehörde - den Prozess stoppen müsse, sobald festgestellt werde, dass der Drittstaat das europäische Datenschutzniveau nicht halten kann. "Und das wurde im konkreten Fall zu Facebook bereits festgestellt", ergänzt Schrems. Facebook ist nämlich in den USA verpflichtet, die Daten sämtlicher Nutzer Behörden wie NSA und FBI zugänglich zu machen. Und das sei nicht mit den europäischen Standards vereinbar.

Für Max Schrems ist also klar: Folge der EuGH der Empfehlung des Generalanwalts, "muss die irische Behörde endlich ihre Arbeit machen und Facebook untersagen, dass sie Daten europäischer Nutzer in die USA weiterreicht". Und auch seine Anwälte würden sich freuen, ergänzt Schrems: "Die jubeln, weil sie nun davon ausgehen, dass sie bezahlt werden." Und zwar von der irischen Behörde, denn der Verlierer des Prozesses müsse die Kosten für denselbigen tragen.

Parallel äußerte Generalanwalt Saugmandsgaard Øe Zweifel an der Grundlage des gesamten Datenaustausches zwischen Europa und den USA, dem sogenannten Privacy Shield. "Es wird nun sehr interessant ob der EuGH auch gleich den Privacy Shield selbst überprüft", sagt Schrems.

Mit einer Entscheidung des EuGH ist in zwei bis drei Monaten zu rechnen - nach mehr als sechs Jahren Rechtsstreit. Im Regelfall folgt der europäische Gerichtshof der Empfehlung seiner Generalanwälte. Es gibt jedoch auch Ausnahmen. Wie vor Kurzem im Fall der deutschen Pkw-Maut.